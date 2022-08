Francesca Michielin, tweet polemico su Samp-Juve: bufera social e risposta

Dopo il 3 a 0 contro il Sassuolo, per la Juve è arrivato il primo pareggio stagionale contro la Samp. Risultato che non è piaciuto ai tifosi bianconeri che si sono sfogati sui social. Oltre alla reazione dei vari supporter bianconeri, è arrivata anche una lamentela d'eccezione, quella della cantante Francesca Michielin, grande sostenitrice della Juve. Sul proprio Twitter, la Michielin si è lamentata per l'atteggiamento assunto dai calciatori della Samp, soprattutto nel secondo tempo. "I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. il calcio così non è calcio rega", il tweet della Michielin. Ma non solo, la cantante ha poi aggiunto: "La Juve non gioca bene certo ma mica questa cosa esclude il fatto che gli altri fossero sempre a terra coi crampi".