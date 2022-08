Pogba corre... sul tapis roulant

TORINO - E’ tornato a correre Paul Pogba, ma per adesso soltanto sul tapis roulant. Entrato nella fase 2 del recupero, dopo tre settimane tra piscina e palestra, il campione francese sta compiendo passi decisivi verso il ritorno in campo. Pogba, che si è infortunato al ginocchio destro (lesione al menisco esterno) durante la tournée di fine luglio negli Stati Uniti, ha scelto la terapia conservativa rispetto all’intervento chirurgico e ha un programma personalizzato di lavoro che gradualmente lo porterà alla ripartenza, per la gioia di Max Allegri.

Dovrebbe rientrare dopo cinque settimane di riabilitazione, vale a dire per Juventus-Salernitana dell’11 settembre: le sensazioni finora sono positive perché il giocatore non ha più male. Bisognerà però vedere come reagire il ginocchio quando i carichi di lavoro saranno più pesanti.