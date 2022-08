Paredes, la Juventus accelera. Grazie anche a... Di Maria

TORINO - Leandro Paredes alla Juventus. Ciak, si gira e la strada è tracciata da tempo. Il giocatore, certo del successo finale dell’operazione, attende con pazienza, allenandosi e giocando quando Christophe Galtier lo chiama in causa. Fiducia totale da una paio di mesi. Il tutto facilitato dall’agente Lisandro Eduardo Pirosanto (con la sua The Coach Consulting) che è lo stesso che ha portato Angel Di Maria in bianconero. Da qui l'intesa fra le parti, raggiunta e blindata, a prova di sconforto. Ora si lavora con il Psg sulla formula dell'affare: la Juventus chiede un prestito con obbligo di riscatto condizionato. I francesi fissano la cifra a 20 milioni. Il giocatore guadagna 9 milioni e in prestito non godrebbe del regime agevolato del Decreto Crescita, quindi occorre fargli spazio nel monte ingaggi. Denis Zakaria e Arthur i nomi caldi, ma nessuna pista concreta al momento. Lo svizzero non vuole tornare in Bundesliga, lo vuole anche il Monaco; il brasiliano aveva il Valencia, ma i 7 milioni di stipendio bloccano tutto. E poi ci sono i giovani: in particolare potrebbe partire Nicolò Fagioli.