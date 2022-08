Juventus, Di Maria e il barbecue personalizzato

TORINO - Ci sono due cose che accompagnano, in ogni parte del globo, qualsiasi cittadino argentino. Sono il mate e la parrilla: uno è la bevanda nazionale, adorata anche in Uruguay e Paraguay, l’altro è il barbecue, il luogo dove cucinare un rico asado, una grigliata come Dio comanda, in cui non possono mancare mai ma proprio mai pezzi succulenti come Vacío, Chinchulines, Morcilla, Costillar. El Fideo Ángel Di María non fa eccezione e ieri ha ricevuto a Torino la visita dei ragazzi di “El Sabor de la Carne”, una coppia argentina che vive e lavora a Castelgomberto, in provincia di Vicenza, e che ormai dal 2016 gira l’Europa e i ritiri dei top club continentali. Hanno grigliato per Paredes e De Paul, per Colidio e Gabbiadini, per Messi e Nandez, per Gastón Ramírez, Gio Simeone, El Pipa Benedetto, Tonny Sanabria e chi più ne ha più ne metta. La coppia argentina ha consegnato al Fideo uno splendido barbecue personalizzato su cui campeggiano i nomi di Mia e Pia, le adorate figlie del crack rosarino, che ha ricambiato con una fiammante maglia bianconera numero 22 su cui ha scritto una dedica personalizzata. Con l’asado cotto sul barbecue di “El Sabor de la Carne”, il Fideo è pronto a mettere benzina di qualità nel suo motore da fuoriserie del fútbol.