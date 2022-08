Milik e la Juventus: "Armadius" ora è qui. Con Vlahovic come con Lewandowski

TORINO - (e.e.) A Napoli lo avevano soprannominato "Armadius". E in maglia azzurra era diventato un idolo assoluto, sino al mancato rinnovo: da lì la frattura. Arkadiusz Milik a 28 anni corono un inseguimento lungo lungo. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis aveva messo una clausola anti Juve: quindi, Marsiglia e stop. Invece, il viaggio si è finalmente completato, dalla Francia a Torino. Milik, che andrà al Mondiale con la Polonia, sarà l’alter ego di Dusan Vlahovic: potrà sostituirlo o giocarci a fianco, a seconda delle necessità. D'altronde, con Robert Lewandowski spesso Milik fa coppia in Nazionale: i due però sanno sacrificarsi molto nel gioco di squadra. Ora vedremo come il polacco e il serbo sapranno far scoccare la scintilla. Max Allegri spera che sappiano accendersi a vicenda.