Juventus-Psg, Di Maria-Paredes subito da ex. Come Haaland e Lewandowski

TORINO - (e.e.) La Champions League ha fatto un brutto (o bello, dipende) scherzo ad alcuni giocatori. Subito contro le squadre che hanno appena lasciato per cambiare maglia. Così, la Juventus pesca il Psg e Angel Di Maria freme per tornare dopo l’infortunio muscolare. E siccome è in arrivo anche Leandro Paredes, saranno in due ad avere stimoli particolari contro Messi, Mbappé, Neymar e compagni. Spettacolo nello spettacolo. Ed è già accesa anche la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco, con Thomas Muller che “avvisa” Roberto Lewandowski, andato in Spagna nonostante un anno ancora di contratto con i bavaresi: «Non vediamo l’ora…». E uragano Erling Haaland con il suo Manchester City tornerà a Dortmund dove con i gialli del Borussia ha fatto collezione di gol. Insomma, un bel sorteggio. O no?