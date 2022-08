Juventus-Roma, Allegri pensa a Miretti: ecco perché

TORINO - Più qualità nel palleggio e nella verticalizzazione, per alimentare Dusan Vlahovic sia direttamente sia attraverso Cuadrado e Kostic, recapitando anche a loro più palloni e più puliti. C’è questa intenzione alla radice dell’intenzione di Massimiliano Allegri di schierare fin dall’inizio Fabio Miretti nella Juventus che alle 18.30 sfiderà la Roma all’Allianz Stadium. Un’intenzione concretizzatasi nella rifinitura di questa mattina, che ha visto il diciannovenne cresciuto nel settore giovanile impiegato assieme a Locatelli e Rabiot in un centrocampo a tre, laddove ieri era stato McKennie ad affiancare l’azzurro e il francese. Rispetto allo statunitense Miretti ha appunto doti nettamente maggiori a livello di visione di gioco e di tecnica, tanto che potrebbe giocare da centrale con Locatelli mezzala (ipotesi valida anche con l’impiego di Rovella a cui Allegri aveva accennato ieri in conferenza). Entrambi possiedono doti da regista e la Juventus potrebbe sfruttarle con uno dei due che si abbasserà in mezzo ai centrali per aiutare la prima costruzione, mentre il secondo si accentrerà per cercare di ricevere nello spazio liberato dal primo.