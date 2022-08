Juve, mercoledì c’è lo Spezia: Bonucci ci riprova

TORINO - La Juventus sarà in campo già mercoledì. All’Allianz Stadium arriverà lo Spezia. Per la terza gara casalinga, la seconda consecutiva dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma, Massimiliano Allegri potrebbe recuperare anche Leonardo Bonucci. Il capitano, fermatosi prima della trasferta di Genova contro la Sampdoria per i postumi di un affaticamento subito contro il Sassuolo, sta meglio e potrebbe tornare a disposizione. La certezza si avrà soltanto a ridosso dello Spezia, quando Allegri deciderà se far rientrare il difensore contro i luguri o se rimandare nuovamente il ritorno in campo. Saranno decisive le sensazioni di Bonucci stesso. Una cosa è certa: alla Continassa la parola d’ordine è cautela, anche perché dopo lo Spezia ci saranno le trasferte di Firenze e Parigi. E per quest’ultima l’impiego di Bonucci sarà molto più che importante tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto il profilo della leadership. Allarme rientrato, già in ottica Spezia, per Adrien Rabiot: ieri il francese è uscito sì al 58’, ma soltanto per crampi.