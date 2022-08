Moviola Juve-Roma: braccio di Vlahovic, giusto annullare il 2-0

Pronti e via. Matic entra in ritardo su Cuadrado a ridosso dell’area: c’è il fallo da cui poi nasce la punizione trasformata da Vlahovic nell’1-0. Giusta e anche un po’ ingenua l’ammonizione subita da Locatelli, che stoppa con le “cattive” Dybala.

Annullato il 2-0 di Locatelli

Al 26’ annullato giustamente il raddoppio di Locatelli, dopo controllo al Var, per un tocco di braccio di Vlahovic a inizio azione. Non sono punibili da regolamento, invece, i due tocchi di braccio di Smalling. Regolare, al 24’ st, il pari di Abraham. Tre minuti dopo Vlahovic e Ibanez si strattonano a vicenda in area: fa bene l’arbitro Irrati a lasciar correre.