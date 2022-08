Juve, gli auguri a McKennie: "Pronto alle prossime sfide!"

TORINO - "Oggi è il compleanno di Weston McKennie! All'indomani del pareggio contro la Roma il centrocampista statunitense spegne 24 candeline: per lui è il terzo con la maglia bianconera, con cui, fin qui, ha collezionato 78 presenze e segnato 10 gol". Così la Juventus ha celebrato il 24° compleanno di Weston McKennie sul proprio sito ufficiale, ricordando anche le sue statistiche personali con la maglia bianconera. "Compleanno da festeggiare nel pieno di un avvio di stagione intenso, con la Juve che ha già disputato tre gare e si appresta a un'altra settimana ricca di impegni, con il turno infrasettimanale contro lo Spezia ad anticipare la trasferta di Firenze. Wes, come tutti i suoi compagni, è già pronto alle prossime sfide. Oggi, però, per lui è un giorno speciale da festeggiare. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri! Happy birthday, Wes!", si legge nel comunicato. In maglia bianconera McKennie ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2020 e una Coppa Italia nella stagione 2020/2021.