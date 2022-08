Milik: "La Juve era il mio sogno. Io con Vlahovic? Possibile"

TORINO - E' arrivato a Torino alla vigilia della sfida contro la Roma, ma Massimiliano Allegri lo ha subito gettato nella mischia. Arkadiusz Milik , nuovo centravanti della Juventus (arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia), è stato presentato oggi dal club bianconero. "E' un momento speciale per la mia vita. Arrivare in un club importante come questo era un mio obiettivo, e ora voglio dare il mio contributo, giocare, fare tanti gol e crescere. Io insieme a Vlahovic? Ho fatto solo pochi allenamenti con la squadra e non c'è troppo tempo per fare prove. Io posso giocare con un altro attaccante: l'ho fatto con Lewandowski. Ma lascio la scelta al mister. Io farò di tutto per farmi trovare pronto".

Milik: "Più volte vicino alla Juve"

Il suo nome è stato spesso accostato ai bianconeri. "Sì, anche in passato sono stato vicino. Le cose sono andate poi in modo diverso. Due o tre anni fa si poteva fare, ma alla fine non è successo. Non guardo tanto al passato, l’importante è ciò che c’è ora. Sono contento della scelta, sono contento di essere qui. Spero di fare tanti gol per questo club". Con la Roma è arrivato l'esordio in campionato. "Giallorossi candidati allo scudetto? Non voglio parlare di loro, ma dico che il livello in Serie A è sempre stato alto, ora lo è ancora di più. Ci sono quattro o cinque squadre che lottano per lo scudetto, questo lo rende ancora più difficile da vincere".

Milik sulla sfida al Napoli

"Il mio obiettivo è attaccare e fare gol. Sarà il mister a scegliere la squadra e come scenderemo in campo". Milik torna in Italia dopo l'esperienza al Napoli. "Non ho visto il calendario. Cosa non ha funzionato a Napoli? Le cose non sono andate come volevamo tutti. Volevo andare via e sono finito fuori rosa. Quando sfidavo la Juventus da avversario vivevo gare speciali. Non sono il primo e non sarò l'ultimo a vestire entrambe le maglie. Ora sono alla Juve e darò il massimo". Sulla fine dell'avventura al Marsiglia. "C'era un progetto ma le cose sono cambiate. Sono arrivati nuovi giocatori e a me è arrivata l'opportunità di giocare in un club molto importante. La scelta è stata facile".

I paragoni tra Vlahovic e Lewandowski

In Nazionale ha giocato spesso con Lewandowski, ora si troverà vicino Vlahovic. "Difficile fare paragoni. Dusan è molto giovane, è sicuramente forte. Lewandowski è in un altro momento della carriera. Sono entrambi forti. Per gli attaccanti parlano tanti i numeri, per me Dusan può migliorare ancora tantissimo. Ha 22 anni, ed ha un grande futuro davanti a se". Alla Juve ritrova Szczesny, compagno con la Polonia. "Con Wojciech ci conosciamo da tanto tempo. Da quando sono arrivato c’è un’atmosfera buona nello spogliatoio. Le infrastrutture qui sono incredibili: hai tutto organizzato, devi solo pensare a giocare. Non ti manca niente qui".