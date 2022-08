Di Maria "vede" Psg-Juve: buoni segnali per Allegri

TORINO - Apparizione celestiale. La Juventus rivede Angel Di Maria. E Angel Di Maria (ri)vede il Psg. Ieri l’esterno argentino - alle prese con il recupero dalla lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra rimediato il 15 agosto contro il Sassuolo - ha avuto modo di svolgere quantomeno parzialmente l’allenamento con il resto del gruppo bianconero. Ha colto (e mandato) segnali assolutamente positivi, tanto che non è da escludere che il giocatore possa accomodarsi in panchina già in occasione della sfida in agenda domani contro lo Spezia. Oggi il provino decisivo. Un spezzone di gara potrebbe poi disputarlo a Firenze, contro i Viola, e dunque farsi trovare pronto per la prima partitissima della stagione: il match di debutto nel girone di Champions League in programma martedì prossimo proprio contro il Paris Saint Germain, club in cui il Fideo ha giocato dal 2015 fino alla scorsa stagione. Verosimilmente potrebbe non essere al top della condizione, visto il periodo di sosta forzata, ma è chiaro che anche se non al 100 per cento possa essere in grado di fare la differenza e cambiare la Juventus, sia in termini qualitativi sia di personalità. Ecco perché il tecnico Massimiliano Allegri ci conta.





Vien da sé, comunque,che il campionato resta l’obiettivo principale della Juventus. Tocca fare un passo alla volta. Innanzitutto, lo Spezia. La voglia di vincere la prossima partita è feroce. La squadra bianconera che si avvicina alla sfida contro lo Spezia riparte dalle sue certezze. Innanzitutto dalla prestazione offerta contro la Roma: di grande qualità soprattutto nel primo tempo, con i bianconeri che hanno il solo rammarico di non aver chiuso i conti dopo il vantaggio firmato Dusan Vlahovic. A proposito di sicurezze, Massimiliano Allegri potrebbe ancora aggrapparsi a Daniloin versione difensore centrale di destra per. Già, perché al momento la Juventus potrebbe preferire adottare la linea della prudenza per quanto concerne Leonardo Bonucci. Al 90 per cento, volendo provare a fotografare la situazione attuale, domani non ci sarà e tornerà invece a disposizione contro la Fiorentina, per poi - tendenzialmente - scendere in campo dall'inizio in Champions League contro il Psg. Per questo Allegri sta riprovando l'esperimento Danilo: senza Bonucci (secondo regista difensivo) i suoi piedi buoni possono tornare utili per impostare l’azione. Attenzione, però, perché l’opzione Gatti non è da escludere. Vien da sé, comunque,che il campionato resta l’obiettivo principale della Juventus. Tocca fare un passo alla volta. Innanzitutto, lo Spezia. La voglia di vincere la prossima partita è feroce. La squadra bianconera che si avvicina alla sfida contro lo Spezia riparte dalle sue certezze. Innanzitutto dalla prestazione offerta contro la Roma: di grande qualità soprattutto nel primo tempo, con i bianconeri che hanno il solo rammarico di non aver chiuso i conti dopo il vantaggio firmato Dusan Vlahovic. A proposito di sicurezze, Massimiliano Allegri potrebbe ancora aggrapparsi a Daniloin versione difensore centrale di destra per. Già, perché al momento la Juventus potrebbe preferire adottare la linea della prudenza per quanto concerne Leonardo Bonucci. Al 90 per cento, volendo provare a fotografare la situazione attuale, domani non ci sarà e tornerà invece a disposizione contro la Fiorentina, per poi - tendenzialmente - scendere in campo dall'inizio in Champions League contro il Psg. Per questo Allegri sta riprovando l'esperimento Danilo: senza Bonucci (secondo regista difensivo) i suoi piedi buoni possono tornare utili per impostare l’azione. Attenzione, però, perché l’opzione Gatti non è da escludere.