RMC Sport: "Caso Pogba, dettaglio shock: minacciato da uomini armati"

PARIGI (Francia) - Continua a tenere banco la situazione caotica venutasi a creare intorno a Paul Pogba. Secondo fonti vicine alle indagini, emergono dettagli scioccanti con il centrocampista della Juve che sarebbe stato minacciato lo scorso marzo da due uomini armati. Secondo quanto scritto da RMC Sport, Pogba è stato portato in un appartamento di Parigi dopo essere entrato in contatto con ex soci durante una visita al suo vecchio quartiere di Roissy-en-Brie. I due individui incappucciati e armati con un M16 e un altro fucile d'assalto, hanno minacciato il fenomeno francese a causa del mancato pagamento dei 13 milioni di euro richiesti da questi uomini. A quel punto Pogba sarebbe stato costretto ad accettare la presenza permanente al suo fianco di un uomo di nome Babacar al quale nell'aprile 2022 ha consegnato oltre 100.000 euro.