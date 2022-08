Pogba avvicinato anche a Torino: Procura apre inchiesta

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni di Paul Pogba, centrocampista della Juve che ha sporto denuncia in Italia lo scorso 16 luglio. Due giorni prima, il 14 luglio, due o tre persone di nazionalità francese avrebbero cercato di incontrare il calciatore a Torino, alla Continassa (nella zona dove sorge l'Allianz Stadium, la sede e il centro di allenamento del club bianconero), nel quadro di una complessa vicenda di minacce e tentativi di estorsione in cui il calciatore figura come vittima ma l'incontro non avrebbe avuto luogo. Stanno indagando la magistratura e la Squadra mobile della Questura. Fonti investigative francesi hanno riferito all'Associated Press che Pogba avrebbe pagato 100mila euro a un gruppo organizzato, incluso suo fratello, che stava cercando di estorcergli 13 milioni di euro.