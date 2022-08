Paredes atteso a Torino: possibile blitz allo Stadium per Juventus-Spezia

COL FIDEO Paredes che ritrova Angel Di Maria, l’amico del cuore, anche lui ex Psg (che sarà avversario in Champions, alla prima giornata). Quindi, centrocampo finalmente con il regista che verticalizza, come sognato da Max Allegri. E le uscite? «Arthur è ancora in bilico: ci prova lo Sporting fino alla fine, tra l’altro i portoghesi sono in Champions, ma il Nizza non demorde. E comunque fino al fischio finale tutto è possibile. Anche Fagioli può andare, dopo il match con lo Spezia».