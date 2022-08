Di Maria-Paredes, baci, abbracci e... Juventus

TORINO - La vignetta, che ritrae entrambi in posa con la maglia bianconera (l’uno con la valigia in mano, pronto a entrare allo Stadium, e l’altro seduto in panca ad ammirarlo), fa già sognare il popolo juventino. Ed è stata quasi una divertente corsa contro il tempo da parte dei due campioni rispetto al comunicato ufficiale del club bianconero e del Paris Saint-Germain che santificavano l’affare: chi ha fatto prima ad annunciare l’ultimo acquisto pronto per Massimiliano Allegri? Ad ogni modo, Angel Di Maria e Leandro Paredes erano già pronti all’annuncio urbi et orbi. El Fideo ha salutato l’arrivo del connazionale e amicissimo con due cuori bianconeri e l’emoticon del cuore, l’ex romanista gli ha risposto pochi secondi dopo ripostando il messaggio del compagno su Instagram con un più che sincero «Sto arrivando amico mio!». Essì, dopo pochi mesi di separazione, Di Maria e Paredes tornano nuovamente compagni di squadra, come con l'Argentina. Semplicemente, l’uno ha anticipato l'altro nel viaggio da Parigi a Torino. Missione unica: riportare la Juventus al successo. Subito.