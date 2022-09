Juve-Spezia, la moviola: Hristov e Cuadrado, un dubbio in area

Dubbi contatto Cuadrado-Hristov

Qualche dubbio su un contatto tra Cuadrado e Hristov al 46’ in area spezzina: il colombiano dopo aver fatto passare la palla va addosso al difensore dello Spezia, che allarga un po’ la gamba destra. L’arbitro decide per il contatto regolare, in una situazione simile è normale che il var non intervenga. Al 17’ Vlahovic si lamenta per una trattenuta di Kiwior in area, ma lui fa lo stesso con il difensore. Al 26’ un colpo di testa di Hristov manda la palla sul braccio di Nikolau in area, ma il greco è di spalle: non è rigore.