Juve, infortunio Szczesny: il bollettino. Paredes, test e allenamento

TORINO - "A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia". Così recita il comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio profilo Twitter circa le condizioni di Szczesny , uscito infortunato per una distorsione alla caviglia dalla sfida di ieri contro lo Spezia .

Paredes oggi si allena

Sempre in mattinata, al J Medical è arrivato anche Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, già ufficializzato ieri dai bianconeri e presente all'Allianz Stadium per seguire dal vivo i nuovi compagni di squadra, ha effettuato dei test e ora è pronto per allenarsi con i nuovi compagni.