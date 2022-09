Ferrara: “Paredes sistemerà tutto il centrocampo della Juve”

«Porterà geometrie e pulizia nell'impostazione, occupando una posizione in campo che permetterà anche ai compagni di reparto di smarcarsi da determinati compiti e di rendere al meglio. Lui e Miretti alzeranno l'asticella di questa Juventus».«Cito Allegri: se un giocatore è forte, gioca. A quel punto, perde d'importanza che abbia 18 o 25 anni. Poi, chiaro, va tenuto conto delle tappe di maturazione che un ragazzo del 2003 deve necessariamente affrontare, perché non è semplice essere subito decisivi in una squadra che lotta per i massimi obiettivi. Ma Miretti, oggi, non è solo la grande speranza della Juventus: è la grande speranza dell'Italia».«Arriva con le sensazioni che porterà via da Firenze domani pomeriggio: vincere aiuta a vincere. Un successo al Franchi, magari supportato da una bella prestazione, garantirebbe la spinta migliore per andare a sfidare a viso aperto tutti quei fuoriclasse».«Sta affrontando un percorso di crescita, come capitato a tutti e come inevitabile. Parigi sarà subito un bel banco di prova, ma sono convinto che lo supererà. Anche perché ha un bel vantaggio... Alcuni tra i migliori attaccanti d'Europa è abituato ad affrontarli tutti i giorni in allenamento e questo è un aspetto fondamentale per continuare a progredire. Ma Bremer già oggi è un ottimo difensore: la Juventus ha messo a segno un gran colpo assicurandosi il miglior centrale della scorsa Serie A».«Come no, la Supercoppa Europea nel 1997: avevo giocato sia all’andata che al ritorno, trovando anche il gol in quell’incredibile vittoria per 6-1 in Francia. Ecco, a distanza di tanti anni vorrei anche sfatare un mito: quello di Zidane su cui sono intervenuto era un tiro, mica un cross come hanno raccontato in tanti. A momenti mi spaccavo in due la testa...».