De Ligt chi? Bremer nuovo muro Juventus: si allena in stile Cristiano Ronaldo

TORINO - Matthijs De Ligt chi? Gleison Bremer in due mesi di Juventus ha già fatto dimenticare l’olandese volante, passato al Bayern di Monaco dove spesso è riserva ed entra per fare l’attaccante. Il brasiliano, punto fermo della retroguardia di Max Allegri , è un po’ regista arretrato (tocca una marea di palloni, tanti in orizzontale è vero, ma dà comunque sicurezza), muro autentico e pronto a incursioni e ad alzare il pressing. Certo, deve anche trovare il partner là dietro visto che li ha visti passare tutti, fin qui: Bonucci , Rugani , Gatti . Con quest’ultimo è andata bene contro lo Spezia, ma servono test più probanti, ovvio.

DEDITO ALLA CAUSA Comunque, Bremer leader silenzioso è uno tutto Continassa, casa e palestra. Nel tempo libero, si allena, in stile Cristiano Ronaldo, seguito da un team di specialisti. Vuole migliorare, conquistare trofei con la Juventus (che lo ha pagato 41 milioni più 9 per prenderlo dal Toro), essere al livello della Champions e convincere Tite a convocarlo per il Brasile: altrimenti, potrà scegliere l’Italia. Infatti, l’iter è avviato grazie alla moglie Deborah Claudino. «Felice e motivato per dare il meglio di me stesso», scrive su Instagram. E la sua vita scorre serena da giocatore bianconero che non dà nell’occhio: dal barbiere come ai giardinetti con la piccola per mano.