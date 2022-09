Juve, il ricordo di Scirea: "Indimenticato e indimenticabile"

TORINO - Il 3 settembre del 1989 veniva a mancare una delle più grandi leggende del calcio italiano e della Juventus, Gaetano Scirea. In occasione dell'anniversario della sua comparsa il club bianconero, sui suoi portali, ha voluto rendergli omaggio sia come calciatore che come persona: "Indimenticato e indimenticabile. Avevamo descritto così Gaetano Scirea, in occasione dell’inaugurazione della mostra a lui dedicata nel 2019 allo Juventus Museum. Aggettivi che infrangono le barriere del tempo, così come la sua classe, dentro e fuori dal campo, la cui purezza rimane inarrivabile a distanza di generazioni. In realtà, quando si descrivono un Campione ed un Uomo così grandi, le parole diventano sempre riduttive e, dopo anni, continuiamo a mischiarle in cerca della definizione migliore di un simbolo della nostra storia, di un esempio di sport e di vita."