Fiorentina-Juventus: sugli spalti con la maglia del Liverpool

-Babbo, perché ci mettiamo la maglia del Liverpool per andare a vedere la Fiorentina?

-Perché c'è la partita contro la Juve, figliolo

-Cosa c'entra il Liverpool quindi?

-Come cosa c'entra, non ti ricordi la storia dell'Heysel?

-La finale di Bruxelles? Lo stadio nel quale sono morte 39 persone e anche un bambino come me?

Ecco. da qui non si riesce più immaginare la risposta. Perché fa quasi paura pensare che quel signore sia riuscito a dare una risposta al figlio o al nipote o comunque al ragazzino che ha portato con sé al Franchi, per vedere una partita (che regalo meraviglioso) e lo ha fatto indossando una maglietta del Liverpool. Maglietta che, di per sé è una bellissima e storica maglietta, ma in quel contesto, Fiorentina-Juventus. ha un significato spaventoso perché vuole "celebrare" la morte di 39 persone, fra cui anche un bambino come quello accanto a lui.