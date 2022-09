Allegri, devi fare di più

No, così non può andare bene, così non deve andare la Juventus, le cui potenzialità possono esprimere un calcio molto migliore di quanto visto ieri pomeriggio. E se un sano pragmatismo è fondamentale per gli scudetti, è comunque pericoloso per i bianconeri accontentarsi di un pareggio in una partita che si poteva vincere, vista la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. A cosa serve, per esempio, aver preso un regista se poi non ci sono attori che si muovono sulla scena? L’argentino, subito buttato nella mischia, dà l’impressione di avere piedi e idee, ma davanti a lui non si aprono linee di passaggio per lo scarso movimento dei compagni. È davvero il caso di incentrare l’analisi della partita sul gol sbagliato dallo sciagurato (e sempre più disordinato) McKennie? È vero, se l’avesse buttata dentro, portando la Juventus sul 2-0, la partita sarebbe probabilmente finita, ma non è più importante capire il perché, da quel momento in poi, la Juventus non ha più avuto mezza occasione per segnare?

La Juventus di questa stagione ha 4 punti in più dell’anno passato, quando ne contava già dieci di distacco dalla prima, appare più solida in difesa e più squadra nel suo complesso, ma resta sempre la sensazione che non esprima tutto il suo potenziale. Non è una questione estetica (per quanto ieri la Juventus sia stata oggettivamente brutta da vedere), piuttosto di efficacia e durata. Ci sono stati momenti in questa stagione in cui la Juventus ha dominato l’avversario - vedi la capolista Roma presa a pallate per 45’ allo Stadium - ma: 1. in quei momenti la Juventus non riesce a concretizzare abbastanza; 2. quei momenti non durano mai più di un tempo, a volte pure meno (ieri una mezzoretta scarsa, per esempio).

Eppure in quei momenti si intravede cosa può essere la Juventus, anche senza Pogba e Chiesa. Una squadra perfettamente in grado di vincere questo campionato che, va detto, rende a tutti la vita difficile: nessuna delle squadre di testa ha giocato cinque partite convincenti, tutte hanno almeno un paio di problemi o incognite. Si pensava che il Napoli fosse inarrestabile, ma ha frenato con due pareggi prima di tornare a vincere ieri. L’Inter ne ha perse due delle ultime tre. Il Milan, che certamente appare come il progetto più solido, non ha convinto con il Sassuolo ed è andato in difficoltà contro l’Atalanta. La Roma corre, ma quel primo tempo di Torino aveva fatto vergognare perfino Mourinho.