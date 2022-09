Marchisio critica McKennie: «Atteggiamento sbagliato»

TORINO - Claudio Marchisio critico nei confronti di Weston McKennie dopo il pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il principino, colonna per dieci anni del centrocampo bianconero e con una certa dimestichezza nei confronti del gol, può anche permettersi di rimproverare il texano. «Se hai quell'atteggiamento davanti alla porta, giusto che poi subisci il gol. La differenza tra McKennie e Kouame» sentenzia su Twitter.

Nel mirino l’occasione che McKennie ha avuto per firmare il 2-0 contro i viola, mancando però i tempi e la scelta di tirare in porta: il centrocampista, lanciato in profondità da Di Maria, è in area senza nessuno attorno, ma è indeciso sul da farsi e anziché tirare prova a metterla in mezzo, ma la palla finisce in angolo. E dal pallone perso sul corner la Juventus subirà il pareggio in contropiede di Kouame che, a differenza di McKennie, non esita davanti alla porta di Perin, ma con freddezza lo supera.

Marchisio non nasconde il suo rammarico per l’atteggiamento di McKennie davanti a Terracciano, sottolineando come il pareggio del Franchi sia il risultato giusto per quello visto in campo.