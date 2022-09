Juve: come fermare Messi, Mbappé e Neymar. La strategia di Allegri

TORINO - Due giorni, due soli giorni prima del debutto della Juventus nel girone di Champions League. La partita è di quelle toste, anche più della trasferta già complicata di Firenze, conclusa dalla Juve con un pareggio che ha lasciato parecchi dubbi. Oltre alla certezza, banale quanto inevitabile, che questa squadra possa solamente migliorare. Di fronte ai bianconeri la solita corazzata di stelle, con Kylian Mbappé, Leo Messi e Neymar in prima fila. Tre testimoni della rapidità ai massimi livelli, contro cui servirà una Juventus molto diversa da quella che ben poco ha entusiasmato al cospetto della Fiorentina sul piano del gioco e anche a livello fisico. Lenti, i bianconeri, sotto ritmo, tutt’altro che reattivi. E la reattività contro i francesi sarà un elemento estremamente necessario, sulle palle vaganti e non soltanto. Anche nei duelli, s'intende, magari sulla falsariga di quanto accaduto contro la Roma allo Stadium, lì dove si è probabilmente ammirata la miglior versione della Juve in questa stagione. Quella di martedì è la partita più complessa da affrontare e la tecnica dei campioni del Psg rischia di segnare la differenza, come accadrebbe a chiunque contro Messi, Neymar e Mbappé. Ai bianconeri il compito di concedere il minor spazio possibile ai tre straordinari attaccanti del Paris Saint-Germain, magari approfittando di ciò che i campioni di Francia potrebbero concedere avendo un centrocampo molto votato alla fase di costruzione, con Marco Verratti e Vitinha che dovrebbe farcela a recuperare in tempo per la sfida.