Psg-Juve, i convocati di Allegri: assente Di Maria

TORINO - Non c'è Angel Di Maria nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'esordio in Champions League in casa del Paris Saint-Germain. L'esterno offensivo argentino, ex della sfida al pari di Rabiot, Kean e Paredes e reduce dall'infortunio nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo che sembrava smaltito, era uscito all'intervallo del match pareggiato 1-1 all'Artemio Franchi di Firenze. Fuori anche Szczesny, Chiesa e Pogba, oltre a Kaio Jorge, neppure inserito nella lista per la massima competizione continentale per club, tutti alle prese ancora con i rispettivi problemi fisici.