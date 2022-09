Bonucci sfida il Psg: "Vedrete una grande Juve. Voglio riportarla dove merita"

PARIGI (Francia) - "Domani sarà una gara importante e bella. Sarà una sfida complicata e poi mi viene da sorridere: tutti sappiamo come è fatto il mister e le sue parole sono fatte per abbassare la tensione della partita. È una gara che si prepara da sola. La partita importante è quella di domani, ma sul lungo ci giocheremo la qualificazione con il Benfica . Giocare qui con questi campioni è bello". Alla vigilia della prima partita della fase a gironi di Champions League, il capitano della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Paris Saint-Germain in programma al Parco dei Principi: "Una partita non dà una fotografia ma ci dice dove possiamo migliorare, cosa sappiamo fare. Inserire tanti giocatori nuovi non è facile, ci vuole pazienza. Nelle notti di Champions qualcosa si trasforma, vedrete una grande Juventus ".

Bonucci: "Voglio portare la Juve dove merita"

"Domani sarà un orgoglio giocare. A 35 anni la Champions è uno stimolo. Voglio essere un esempio e, come capitano, portare la Juventus dove merita insieme a tutta la squadra. Il mister mi ha fatto allenare con dei lavori specializzati prima della Fiorentina ma dobbiamo essere pronti per domani. Sarà una partita bella, complicata, dobbiamo approcciarla con il giusto divertimento. Sognavamo di giocare queste partite da bambini, dovremo tenere la palla e rincorrere l’avversario come quando eravamo piccoli. Ho messo questo nella mia testa: tutto il resto viene se poi alla base ci sono divertimento e spirito di squadra. Abbiamo cambiato tanti giocatori. Trovare la mentalità e il DNA Juventus non è facile, ma non è neanche scontato e veloce. Il mister sta svolgendo un grande lavoro a livello mentale per far capire cosa voglia dire indossare questa maglia. Sono convinto che coi compagni riporteremo la Juventus in alto".

Bonucci su Mbappé

"Mbappé? È un giocatore stratosferico: ha tutto per diventare il miglior calciatore al mondo. Il futuro e l’età sono dalla sua parte: sono sicuro anche che per la mentalità che ha, per come parla, ha voglia di crescere. Sarà dura giocare contro di lui, contro Messi, contro Neymar, contro il Psg in sé: serve un lavoro di squadra per fermar loro".

Bonucci su Pogba, Di Maria, Paredes e Miretti

"Le vicende extra-campo di Pogba? Paul è una star mondiale, come tanti nel Psg o nella Juventus. Queste vicende non riguardano me, e questo non è neanche l’ambiente giusto. Paul è concentrato nel suo percorso di recupero. Ci manca e speriamo di averlo presto. Di Maria? È una perdita importante non averlo con noi, al netto della qualità del giocatore. È un giocatore importante all’interno dello spogliatoio per il suo entusiasmo e per la sua energia. Paredes, invece, è arrivato da poco ma ha personalità: ci dà esperienza internazionale e aumenta il carattere della squadra. Di giovani qui ce ne sono tanti, se ci sono è perché meritano di giocare qui. Siamo passati tutti da un percorso di crescita professionale e umano. Stanno imparando tanto. Miretti? E’ cresciuto qui, sa cosa sia la Juventus, si è sempre fatto trovare pronto".

Bonucci su Chiellini

"Chiellini l'ho sentito la scorsa settimana: insieme ne abbiamo giocate tante così, fortunatamente anche vinte tante. Però fa parte del passato, ora c’è da pensare alla grande prestazione da fare contro un grande Paris, contro dei grandissimi giocatori, e siamo qui con la consapevolezza di fare qualcosa di importante".

