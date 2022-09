Juve, Pogba dopo l'intervento: "Sto bene, ci vediamo presto"

"Ciao a tutti. Spero stiate tutti bene. Io sto bene, grazie a Dio. L'operazione è andata bene. Recupererò e tornerò molto molto presto. Vorrei ringraziarvi tutti per i vostri messaggi e per il vostro supporto e farvi sapere che, nonostante tutte le preoccupazioni per l'infortunio e gli altri problemi, psicologicamente sto bene. Sempre a testa alta, io non sono solo, sono con Dio. Voglio ringraziarvi ancora, ho visto i social media, sappiate che tornerò più grande. Vi mando un abbraccio e un grande 'ciao'. Ci vediamo presto, sorridete sempre!". In un video pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, il centrocampista della Juventus Paul Pogba si è rivolto ai propri fan, informandoli sul proprio stato di salute dopo l'intervento al menisco, e da un punto di vista mentale, anche in relazione alla difficile situazione famigliare. Il francese, tornato a Torino dopo l'esperienza-bis al Manchester United, aveva scelto in un primo momento la terapia conservativa, salvo poi optare per l'operazione. Potrà tornare ad allenarsi tra 40-60 giorni, ma Allegri lo avrà a disposizione presumibilmente per la ripresa del campionato dopo la Coppa del Mondo in Qatar.