Juve, Arrivabene su Pogba: "Spero torni presto, ma situazione non ideale"

PARIGI (Francia) - Esordio in Champions League per la Juve che parte con il big match al Parco dei Principi contro il super Psg di Galtier. Nel prepartita è l'ad bianconero Maurizio Arrivabene a parlare ai micorfoni di Sky Sport: Pogba, il momento della formazione di Allegri e il futuro i temi trattati. "Siamo stati insieme al gruppo, abbiamo viaggiato insieme, perchè credo che lo spirito di squadra in queste occasioni sia molto molto importante", ha dichiarato Arrivabene che ha aggiunto: "L'atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sono convinti, come ho detto in altre occasioni bisogna rispettare tutti ma avere paura di nessuno". Inevitabile la domanda sulle condizioni del centrocampista francese e sulla decisione di operarsi: "Io non voglio guardare al passato e creare delle polemiche, le decisioni comunque vengono prese insieme. Si è tentata questa terapia conservativa, ovviasmente oggi non ci troviamo in una situazione ideale nè per noi nè per lui, però bisogna guardare avanti e sperare in un rientro rapido. Si parla di un rientro per i Mondiali, io auguro a Paul e alla Nazionale francese di far bene, ma a me interessa la Juventus, quindi mi auguro che rientri al più presto possibile per dare una mano a noi".