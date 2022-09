Juve, allenamento dopo il Psg: scarico e lavoro col pallone alla Continassa

TORINO - La Juventus vuole dimenticare in fretta la sconfitta al debutto in Champions League contro il Psg ed è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di campionato di domenica contro la Salernitana. Formazione ancora tutta da valutare per Max Allegri, che quasi certamente dovrà ancora fare a meno di Di Maria in attacco. Possibile che il tecnico riproponga il 3-5-2 visto a Parigi con la coppia Milik-Vlahovic in avanti: "La Juventus è rientrata dalla prima trasferta di Champions League e si è subito ritrovata, questa mattina, alla Continassa. Scarico, come sempre, per i giocatori maggiormente impegnati contro il Psg, lavoro sul possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Domenica si gioca all’Allianz Stadium contro la Salernitana alle 20.45 (Arbitra Marcenaro, assistito da Scarpa e Trinchieri, quarto ufficiale Sozza, Var Banti, Avar Meli). Il gruppo domani effettuerà un giorno di riposo, per riprendere la preparazione alla gara venerdì. Domani, però, sarà un giorno importante per Fagioli, Miretti e Soulé, che alle 14.30 incontreranno i giornalisti nella sala stampa dell’Allianz Stadium. Diretta streaming su Juventus Tv", si legge nel comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale.