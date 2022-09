Juve, Arrivabene e Cherubini: "Orgogliosi del progetto giovani"

TORINO - Valorizzazione del progetto giovani con una maggiore presenza di under 23 nella rosa della prima squadra e un occhio al futuro attraverso la Next Gen. La Juventus pensa al presente, ma anche al futuro. L'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore Federico Cherubini , spiegano il progetto del club bianconero. "Presentiamo il frutto di un grande lavoro fatto dal nostro settore giovanile - ha esordito Arrivabene - e che vede i suoi frutti nell'esordio in prima squadra dei nostri giovani. Il progetto iniziato e voluto da Federico Cherubini. Se questi tre ragazzi ( Fagioli, Miretti e Soulè, presenti alla conferenza ndr. ) sono in prima squadra, è grazie al lavoro di chi ha creduto in questo progetto".

Cherubini: "Siamo orgogliosi del lavoro fatto".

Federico Cherubini ricorda come nacque il progetto legato alla seconda squadra bianconera. "Siamo partiti nel 2018 con l'obiettivo di risolvere le tante problematiche legate al sistema formativo italiano. Salvo qualche isola felice, tutti i club si sono sempre trovati in grande difficoltà nel lancire i giovani del proprio vivaio. Da oltre dieci anni solo il 3% dei ragazzi che completavano il loro percorso in Primavera, sono riusciti ad esordire in serie A. Questi numeri ci hanno fatto capire che mancava qualcosa. Nel 2018 eravamo intenzionati, insieme ad altri sette club a partire con le seconde squadre. C'è stata data la possibilità di realizzare un progetto in Lega Pro e lo abbiamo sfrutatto. Anche grazie al lavoro del Presidente Ghirelli. La nostra seconda squadra è nata con un doppio obiettivo: raggiungere i risultati sportivi, come ad esempio la coppa Italia messa in bacheca e la voglia di formare calciatori. Oggi è il primo giorno che riusciamo a dire che stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Ora abbiamo cambiato anche il progetto giovani. La nostra Under 23 è diventata Next Gen. Un titolo che spiega questo progetto: insieme ai ragazzi scegliamo il modo migliore per completare il percorso formativo. Penso a Ranocchia e De Winter, che stanno giocando in club di serie A. Oggi questi tre ragazzi arrivano ad affacciarsi in serie A con più di 100 partite con il club. E siamo orgogliosi di questo".