Juve, il Brasile chiama Bremer: è la sua prima convocazione

TORINO - Per le prossime partite del Brasile contro Ghana (23 settembre) e Tunisia (27 settembre), sfide amichevoli in preparazione del Mondiale in Qatar, il ct Tite ha diramato la lista dei convocati: c'è Bremer, per lui prima chiamata con i verdeoro. Oltre all'ex Torino, presenti altri due giocatori della Juve, Danilo e Alex Sandro. Tra gli "italiani", convocato Ibanez della Roma. Di seguito la lista completa.