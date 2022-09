Caso Pogba, la mamma fa da paciere

Nuove puntate della faida dei Pogba. Dopo che il fratello di Paul, Mathias, ha stemperato i toni e si è detto estraneo ai tentativi di estorsione nei confronti del centrocampista della Juventus, facendo emergere l’ipotesi che lui stesso sia vittima di minacce e ricatti, sulla vicenda interviene anche la mamma, Yeo Moriba, che intende fare da paciere tra i due figli. Secondo l’Equipe, la donna starebbe mediando tra Paul e Mathias affinché i due fratelli si incontrino: l’obiettivo è il chiarimento e la riappacificazione. In presenze e con la regia, ovviamente, della signora Moriba. E il dietrofront di Mathias potrebbe essere il preludio per arrivare alla riunione. A novembre uscirà anche la biografia della mamma dei tre fratelli Pogba, scritta insieme con la giornalista Clemence de Blasi, ma senza l’intervento di Rafaela Pimenta, l’avvocata brasiliana a capo della scuderia che era stata di Mino Raiola e che Pogba considera come una seconda madre.