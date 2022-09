Allegri non boccia la Juve: "Buona reazione. E sul gol annullato..."

TORINO - Massimiliano Allegri non può essere contento per la mancata vittoria, ma difende la sua squadra dopo il pareggio dello Stadium contro la Salernitana. "Che è stata una Juve brutta lo dite voi - afferma nel post partita il tecnico bianconero -. Abbiamo fatto venti minuti molto bene ma ci siamo fatti sorprendere. Potevamo ribaltarla e invece c'è stato il rigore prima del riposo. Sotto di due gol la reazione c'è stata poi c'è stata".

La rete annullata

Una reazione che ha portato fino al sorpasso sfiorato nel recupero, quando è stato annullato un gol a Milik per fuorigioco di Bonucci considerato attivo: "Con l'arbitro non ho parlato - chiarisce Allegri - e gli arbitri bisogna lasciarli stare, perché i protagonisti sono i calciatori. Sul gol annullato mi dispiace solo che non ci siano immagini in cui si vede Candreva che mi pare fosse sulla bandierina".

Testa alla Champions

L'allenatore bianconero evidenzia però anche quello che non ha funzionato e carica i suoi in vista della Champions League: "Si può anche andare in svantaggio ma non bisogna perdere ordine, come del resto abbiamo fatto anche quando siamo stati in vantaggio e abbiamo smesso di giocare. È una questione di crescita, stanno giocando dei giovani e la personalità non la compri e la vendi in un attimo. Sono dei passaggi ma ci arriveremo, anche se dispiace per la classifica che bisogna migliorare. Ora comunque - conclude Allegri - bisogna preparare bene la partita con il Benfica e io sono ottimista e fiducioso".