Juve beffata: è emergenza squalifiche per Monza

TORINO - Oltre al danno, la beffa. In un colpo solo, al 95’, la Juventus ha perso un gol (quello del 3-2 di Milik), due punti in classifica, due giocatori (espulsi Cuadrado e Milik. Il polacco per doppia ammonizione dopo l’esultanza della rete, poi annullata) e l’allenatore (rosso anche per Allegri nel finale). Defezioni che ingrandiscono l’emergenza della Juventus in vista delle trasferta di domenica a Monza, dove oltre ai lungodegenti sarà assente anche Manuel Locatelli.