Juve, Milik non ci sta: l'attacco sui social per il gol annullato

La Juve ha pareggiato 2-2 contro la Salernitana in casa nella sesta giornata del campionato di Serie A. La partita di Torino è stata caratterizzata da un finale incandescente, legato al gol annullato a Milik per il 3-2 che avrebbe regalato la vittoria alla formazione di Allegri. L'arbitro, dopo essere stato richiamato dal Var e dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha deciso di annullare la rete del polacco per la posizione di fuorigioco di Bonucci. Una decisione discutibile, che non è piaciuta di certo ai calciatori bianconeri. Soprattutto all'autore delle rete annullata, Milik, che nell'occasione è stato anche espulso per aver rimediato il secondo giallo dopo essersi tolto la maglia per esultare al gol. L'attaccante polacco ha infatti condiviso su Instagram Stories un fermo immagine della rete annullata con il commento "senza parole". L'ex Napoli ha poi rimosso il post.