Juventus-Salernitana, anche in Spagna gridano allo scandalo

TORINO - La sciagurata decisione di Marcenaro di annullare il gol regolare di Milik all'ultimo minuto di Juventus-Salernitaba sta facendo il giro del mondo. In Spagna, il quotidiano madrileno Marca, ha dedicato un lungo articolo sul suo sito internet, dall'eloquente titolo: «Escándalo VAR en Italia: lo nunca visto en el Juventus - Salernitana», ovvero «Scandalo Var in Italia, non si era mai visto». Nell'articolo si ricosatruiscono in modo molto freddo i fatti, ovvero l'annullamento del gol per fuorigioco e le immagini di Candreva che tiene in gioco Bonucci che smentiscono in modo imbarazzante la decisione dell'arbitro.