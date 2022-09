Juve, dopo il danno c’è la beffa: a Monza senza almeno 6 uomini

TORINO - Indietro non si torna. Ma la beffa, per la Juventus, è che il caos generato dal Var al minuto 95 del match contro la Salernitana influenzerà anche la prossima giornata di campionato: ossia la trasferta di Monza, che oltretutto arriverà dopo il big match di Champions di domani contro il Benfica . Già, perché oltre al gol annullato ingiustamente (Milik aveva realizzato il 3-2) e ai due punti persi in classifica, i bianconeri si ritrovano con due assenze pesanti in più per domenica: quelle degli squalificati Milik e Cuadrado , espulsi come Massimiliano Allegri nel finale della partita contro la squadra di Davide Nicola. Se l’attaccante polacco ha subito il secondo giallo togliendosi la maglia nell’esultanza per il gol dell’illusorio 3-2, il colombiano è stato punito (come Fazio della Salernitana) per la bagarre finale .

Coperta corta

Così, a prescindere dal delicato match di Coppa, la Juventus è già sicura di presentarsi a Monza in emergenza. I due squalificati (Milik e Cuadrado) si aggiungono all’infortunato Manuel Locatelli e ai lungodegenti Paul Pogba, Federico Chiesa e Kaio Jorge. Tradotto: almeno sei assenze per domenica. Tante a prescindere e a maggior ragione per una partita che arriverà dopo un turno di Champions che si preannuncia tosto e dispendioso. Allegri è ottimista di natura. Però probabilmente, mai come questa volta, il “Conte Max” si augura non solo di battere il Benfica, ma anche di non allungare la lista degli indisponibili. E pure da questo punto di vista servirà un po’ di fortuna. Perché se Locatelli, fermatosi prima della gara contro la Salernitana per un affaticamento muscolare, non riuscirà a recuperare per il Monza e tornerà protagonista soltanto dopo la sosta, una piccola speranza c’è ancora per Adrien Rabiot. Stando a quanto filtra dagli ambienti della Nazionale di Didier Deschamps, dove l’attenzione è massima in vista degli imminenti impegni, l’ex Paris Saint-Germain difficilmente recupererà per il Benfica. Il tempo stringe e le possibilità sono ridotte al minimo. Ma vista la situazione generale e l’emergenza per Monza, per Allegri sarebbe già importante ritrovare il mediano francese almeno per domenica.