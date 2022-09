Pjanic: "Juve molto criticata, ma a volte si esagera. Allegri e Sarri top"

SHARJAH (Emirati Arabi) - Mirlalem Pjanic ha salutato il Barcellona per approdare allo Sharjah, una nuova avventura della sua carriera, una carriera che il centrocampista ha ripercorso ai microfoni di Dazn. Il Bosniaco infatti ha parlato a cuore aperto della sua avventura in Serie A tra Roma e Juventus , sui bianconeri: "È stato un altro step importante nella mia carriera. Con la Juve ho iniziato a vincere titoli e a giocare le finali di Champions. Con Allegri sono diventato più maturo, anche Sarri è un grandissimo allenatore. La dirigenza all'epoca era perfetta, ho passato quattro anni straordinari e mi sentivo arrivato ad un punto nel quale volevo rimettermi in gioco".

Pjanic: "Non può essere sempre Allegri il colpevole"

L'ex giocatore del Barcellona ha anche commentato il momento dei bianconeri: "La Juventus ora è molto criticata, i giocatori devono prendersi delle responsabilità perché non può essere sempre il mister colpevole. Hanno un allenatore molto valido, a volte le critiche sono esagerate. Si deve ritrovare equilibrio e i giocatori devono capire che bisogna dare di più".

Pjanic: "Roma la scelta migliore"

Nell'estate del 2011 Pjanic saluta l'Olympique Marsiglia per sposare il progetto della Roma, una scelta chiave nella sua carriera: "La Roma è stata la scelta più importante della mia carriera. All'inizio non ero convinto di trasferirmi in Italia, Luis Enrique e Sabatini mi volevano insistentemente e mi hanno portato a fare la scelta migliore della mia carriera. In cinque anni purtroppo non abbiamo vinto niente, ma eravamo tutti calciatori di alto livello: è mancata la capacità di trattenerli tutti in quegli anni. Sono molto contento per la vittoria in Conference League. Penso con la nuova dirigenza abbiano trovato stabilità, fanno grandi cose e hanno portato uno dei migliori allenatori nel gestire una piazza del genere. Questa chimica ha subito portato frutti".