Juve-Benfica, Danilo: "Da centrale mi trovo meglio. In Champions tutte decisive"

TORINO - Danilo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Juventus e Benfica valida per la fase a gironi di Champions League: "Domani abbiamo l'obbligo di vincere la partita, non ci sono alternative e non possiamo sbagliare. Quando diciamo vincere non è questione di vincerla in 5 minuti. Le partite durano 90 minuti, ogni tanto addirittura 100. Ci servono prima di tutto equilibrio e intelligenza per portare a casa il risultato. Ci manca ancora qualcosa, altrimenti avremmo vinte tutte le partite giocate sin qui e purtroppo non è stato così. Dobbiamo crescere, ma sappiamo che non c'è tempo per imparare e aspettare. Come ho detto, dobbiamo imparare a partire da domani, senza regalare un tempo come abbiamo fatto con la Salernitana. Dopo è difficile recuperare, il Benfica è una grande con grandi calciatori", ha esordito il difensore brasiliano.