Allegri su Juve-Salernitana, Candreva, arbitri e squalifica: "Ho una soluzione"

TORINO - "Un mio pensiero sull'episodio del gol annullato a Milik? Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, non so se sarò squalificato domenica. Per l'allenatore sarebbe meglio far pagare una multa salata e la domenica dopo deve essere in campo. Credo sia una cosa su cui dovrebbero riflettere. Mettiamo dentro le multe e i comportamenti antisportivi e aiutiamo chi ne ha bisogno". Così, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions tra Juventus e Benfica, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri torna sull'agitato finale dell'ultima sfida di campionato contro la Salernitana.