Juve, doppio bomber: Allegri ci riprova. Soluzioni e dubbi per il Benfica

Dusan Vlahovic si vuole sbloccare in questa Champions League. Arkadiusz Milik punta a riscuotere il credito maturato al minuto 95 di Juventus-Salernitana . E poi c’è Angel Di Maria che, dopo un esordio da sogno con il Sassuolo (gol e assist) e qualche problema muscolare di troppo, intende conquistare il mondo Juve nella serata più importante di questo avvio di stagione. Tutti buoni propositi che Massimiliano Allegri proverà a sfruttare al meglio per battere il Benfica e ritrovare quell’entusiasmo che gli ultimi risultati (due pareggi e una sconfitta contro il Psg nell’ultimo periodo) hanno un po’ addormentato. Ottimismo sugli spalti e rabbia in campo. Così, oltre a convocare lo Stadium delle grandi notti - quello che in passato ha messo i brividi anche a formazioni più esperte del Benfica -, il “Conte Max” cercherà di mixare e alternare i suoi tre uomini di punta per arrivare all’obiettivo. Se la fame del bomber serbo è una garanzia («Sono contento di Dusan. Dei giovani, lui è tra i migliori con Haaland e Mbappé», ha detto Allegri ieri), il polacco è l’uomo più in forma. Ma rivedere il nome del Fideo nella lista dei convocati è molto più che una belle notizia vista la lunga lista di indisponibili (ai lungodegenti Chiesa e Pogba si sono aggiunti Locatelli, Rabiot e Alex Sandro). Ai numeri e alle formule, Allegri preferisce calcoli e intuito. E le sensazioni, a meno di allegrate dell’ultima ora, sembrano orientare il livornese a una staffetta tra Milik e Di Maria. Prima l’ex Marsiglia e poi l’ex Psg, in modo da garantirsi sempre almeno un uomo abile a giocare tra le linee per legare il gioco e assistere DV9.

Regista d'attacco

«Non mi sento un vice», disse Milik il giorno della sua presentazione. Allegri, che lo ha preferito a Memphis Depay del Barcellona, probabilmente non lo pensava prima e ora ancora meno. Sono bastati pochi giorni al tecnico per capire l’importanza dell’ex Napoli. Centravanti sì, ma molto diverso da Vlahovic e complementare al serbo, che per caratteristiche ama maggiormente attaccare la profondità. «Milik sa giocare a calcio», ha ripetuto l’allenatore bianconero nelle ultime ore. Un po’ regista offensivo e un po’ cecchino. Perché Arek, che ha frequentato la scuola Ajax e anche quella di Sarri, sarà anche bravo nel fraseggio, ma poi in area non perdona. Il connazionale di Robert Lewandowski, con cui ha fatto anche coppia in Nazionale, ha già segnato due gol. E il terzo, che sarebbe stato anche il più pesante e bello, gli è stato cancellato ingiustamente dal pasticcio causato dal Var di Juventus-Salernitana. Oltre al danno, la beffa. Tra il gol e la decisione del Var, Milik si è beccato l’espulsione (per doppia ammonizione) a causa dell’esultanza senza maglia. Alla fine del caos, Arek ha perso tutto tranne che la squalifica. Una frustrazione che l’ex Marsiglia ha intenzione di trasformare in energia questa sera contro il Benfica.

Asso nella manica

Salvo cambi di programmi, Allegri partirà con Dusan e Arek, come a Parigi, per poi calare l’asso (cioè Di Maria) a partita in corso per “spaccare” o gestire al meglio la seconda fase della gara. Perso il ritorno da ex a Parigi, il Fideo si augura di vivere una notte magica contro la squadra europea che per prima ha puntato su di lui. Quel Benfica che ha ingaggiato il giovane Angel nel 2007 dal Rosario Central e che al Da Luz lo avrebbe rivoluto anche in estate, quando invece l’argentino ha scelto la Juventus anche per vivere serate di Champions come questa.

Valutazioni

Allegri scioglierà gli ultimi dubbi dopo la rifinitura mattutina. Si va verso una Juventus versione 4-4-2/3-5-2 con Cuadrado (in vantaggio su De Sciglio) e Danilo a completare il quartetto difensivo composto da Bremer e Bonucci. A centrocampo McKennie, Paredes, Miretti e Kostic a supporto di Milik e Vlahovic. Aspettando Di Maria.