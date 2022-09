Juve, ora testa al Monza: squadra in campo, c'è Szczesny

TORINO - "Voltare pagina, e farlo in fretta" . Lo scrive la stessa Juventus sul proprio sito ufficiale dopo la rimonta incassata in Champions League contro il Benfica in casa. I bianconeri hanno l'obbligo di riprendersi, la scossa può arrivare dalla sfida di campionato contro il Monza in programma domenica. La squadra di Allegri, tra Champions e Serie A, non vince dal 31 agosto contro lo Spezia, ecco perché urge una reazione.

Szczesny in gruppo

La Juve non può perdere tempo e all'indomani del ko europeo si è ritrovata alla Continassa per l'allenamento della mattina: scarico come sempre per chi ha giocato, invece esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra nella metà campo avversaria con finalizzazion, lavori tecnici per ruolo e partitella per il resto del gruppo, con cui ha lavorato anche Wojciech Szczesny, fermo da due settimane per una distorsione alla caviglia. Venerdì si torna in campo al mattino.