La Juve prepara la sfida con il Monza: ecco su cosa si è concentrato Allegri

TORINO - Dopo la debacle con il Benfica, che rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato, dove domenica sarà impegnata in casa del neo-promosso Monza, ultimo in classifica e fresco di cambio in panchina, con l'ex bianconero Palladino che ha rilevato Stroppa: "Anche oggi - scrive la società torinese sul proprio sito ufficiale - la squadra è scesa in campo al mattino. Nel menu della giornata, lavoro sulla fase di possesso palla per la manovra avanzata e sulla reazione al possesso perso. Domani i bianconeri si alleneranno e poi partiranno per la Lombardia. Alle 14, in diretta dall’Allianz Stadium, la conferenza stampa di Mister Allegri".