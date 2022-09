Allegri, chiama la squadra al confronto: solo tu e loro

Questa situazione la possono risolvere solo Allegri e i suoi giocatori. Devono chiudersi nello spogliatoio, solo loro nella stanza: nessuno dello staff, nessuno tranne l’allenatore e i venticinque giocatori della rosa. Guardarsi in faccia e parlare con il cuore in mano. Nessuna timidezza o calcolo: la verità, tutta la verità, soltanto la verità. I calciatori devono spiegare cosa non funziona dal loro punto di vista, Allegri deve annotare tutte le osservazioni e poi evidenziare cosa non gli piace, ma anche spiegare quello che i giocatori gli hanno detto di non aver capito. Devono confrontarsi senza fretta, devono dirsi tutto. E quello che si dicono deve essere la base condivisa da tutti per ripartire. Credo che la rosa della Juventus sia forte, credo che Allegri resti un grande tecnico: è evidente che qualcosa non stia funzionando, anzi forse più di qualcosa, ma è una situazione nella quale i gruppi possono cadere. Io ne ho passate di simili e ne sono sempre uscito con un confronto franco e aperto con lo spogliatoio, senza coinvolgere altre persone, lasciando che la dirigenza continuasse a fare... la dirigenza. In campo alla fine vanno i giocatori con le indicazioni dell’allenatore: è quindi giusto, quasi ovvio, che siano loro a doverne uscire insieme.