Allegri: “Se avessimo vinto con il Benfica che cosa si sarebbe detto?”

TORINO - "Se avessimo vinto col Benfica cosa si sarebbe detto? Avrei detto che c’era da migliorare. In questo momento dare spiegazioni non serve a niente, contano i risultati". Così parla Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta di Monza, dove la sua Juve dovrà cercare di tornare alla vittoria dopo le ultime delusioni arrivate in Champions League (ko con il Psg e poi coni portoghesi) e in campionato (due pareggi negli ultimi due match).

Infortuni e lucidità Allegri ha affrontato poi il problema delle assenze: "Se metti sul campino la rosa completa della Juve oggi non ce l'abbiamo - ha spiegato l'allenatore -. L'anno scorso abbiamo avuto 10 infortuni muscolari, quest'anno 11 ma giocando 8 partite in più. Gli infortuni di McKennie, Chiesa e Pogba hanno fatto sì che altri hanno giocato di più. Noi siamo sempre in discussione e discutiamo sempre del lavoro che facciamo. Sicuramente abbiamo sbagliato, io sono il primo e sbaglio più degli altri, ma in questi momenti ci vuole molta lucidità".

Pensiero positivo Il tecnico livornese cerca comunque di pensare positivo: "Ho una filosofia di vita per cui nel negativo c'è un'opportunità di crescita. Anche quando vinciamo io vedo un'area di miglioramento mentre quando perdiamo è più difficile vedere le problematiche. C'e solo da fare, giocare, cercare di fare meglio ma la squadra sta bene. Bisogna vedere le cose in modo propositivo, più ci piangiamo addosso peggio è. Dobbiamo rimanere sereni, stiamo lavorando bene al netto degli errori". L'amico Galliani Testa al match di Monza dunque, dove "avremo un bel po' di ragazzi, che portano positività - ha proseguito Allegri -. Szczesny è a disposizione ma non è ancora al meglio, giocherà Perin. Rientrerà Di Maria dal primo minuto, poi dovrò scegliere uno tra Kean e Kostic. Affronteremo un avversario da rispettare e ritroverò il mio caro amico Adriano Galliani, che con il presidente ha fatto una cosa eccezionale portando il Monza in serie A. Noi però dobbiamo vincere per prendere i tre punti prima della sosta".