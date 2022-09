Allegri, basta alibi: anche il Monza è senza Pogba e Chiesa...

TORINO - Svariati dubbi di formazione in vista di Monza-Juventus. Le scelte saranno in parte dettate da considerazioni tattiche e in parte - come di consueto - da indisponibilità (o limitazioni) fisico-infortunistiche. Szczesny rientra ma in Brianza giocherà ancora Perin, Di Maria dovrebbe essere titolare pur essendo reduce da stop e spezzoni a gara in corso, mentre Alex Sandro, Rabiot e Locatelli sono malconci, Chiesa e Pogba lungodegenti. Tiene, insomma, banco il tema delle assenze che pesano. Massimiliano Allegri, “sconcertato”, è addirittura arrivato a parlare di Juventus virtuale. Attenzione, però, a non confondere: perché un conto è raffrontare la Juventus che c'è ora a disposizione con la Juventus che si aveva in mente (Di Maria-Vlahovic-Chiesa supportati da Rabiot, Paredes e Pogba) e invece un altro conto è raffrontarla con le squadre da sfidare di volta in volta. Pure il Monza, nello specifico, domani non potrà contare su… Pogba e Chiesa. Epperò neanche su Di Maria, su Paredes, su Vlahovic, su Danilo.