Tacchinardi, il Lecco-bis dura tre mesi scarsi: il tecnico è stato esonerato

TORINO - Una sola vittoria in quattro partite nel solco di un avvio di stagione tra mille difficoltà. E in coda a una sessione estiva di mercato in cui si sono rincorse le voci relative a dissidi con la società sull'ingaggio di alcuni giocatori. Per Alessio Tacchinardi l'avventura sulla panchina del Lecco è già terminata: fatale l'ultima sconfitta casalinga (0-2) contro la Pro Sesto, ma i segnali della separazione non erano mancati negli ultimi giorni. L'ex centrocampista della Juventus era tornato dopo quattro anni al Lecco, che aveva già allenato da fine gennaio 2018 alla conclusione di quella stagione subentrando in corso d'opera e chiudendo al settimo posto nella classifica dell'allora Serie D. Il bis è durato molto meno.