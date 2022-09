Juve, Michielin vota Miretti: “Sì, ha l’X Factor”

«È un allenatore che ha vinto tantissimo. Ma tornare dopo anni di successi non è detto che possa essere sempre la scelta giusta. È stato un inizio inaspettato, dovuto anche ai tanti giocatori infortunati. Ma ora non vedo quella famosa “amalgama” tra chi c’è. Se poi a tutto questo aggiungiamo pure la “sfiga” arbitrale... Per me la sostanza c’è, bisogna solo cercare di lavorarla meglio».«Fagioli e Miretti. Io sono cresciuta con una Juve che investiva sui talenti più giovani, mentre negli ultimi anni ha puntato sul grande calciatore. Penso a CR7, una scelta che non ha portato quanto sperato. Fagioli e Miretti mi fanno ben sperare per il nostro futuro».«Sinceramente da Cuadrado. Ci mancano i suoi assist. E mancano soprattutto a Vlahovic. Conoscendo Cuadrado, sono sicura che possa fare molto meglio e tornare decisivo».«Direi “Trovami un modo semplice per uscirne” dei Verdena».«Mi autocito e dico una bella “Vulcano”, scritta dalla sottoscritta per tornare a essere vulcanici».«Rkomi è Rabiot: timidino, ma quando è in bolla spacca tutto. Dargen D’Amico è il nostro Vlahovic. Ambra vale Perin perché anche lei entra in punta di piedi, però salva sempre la situazione. Fedez, invece, direi un po’ Bonucci perché tende a essere un po’ rissoso (ride, ndr)».«La partenza di De Ligt è stata una grave perdita. Bonucci ha grande qualità, ma la difesa va ancora rinforzata».«Io punto sempre sulla Champions. Primo o poi arriverà. Non dico che lo scudetto sia impossibile, però se non rientrano Chiesa e Pogba la vedo un po’ dura...».