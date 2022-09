Juve al buio, è confusione totale: tutti i motivi della crisi bianconera

MONZA - In confusione, in crisi, allo sbando: la Juventus, con Allegri sconsolato in tribuna, crolla in casa del Monza (che era ultimo in classifica) ed entra in una spirale negativa impensabile a inizio stagione. A settembre non ha ancora vinto una partita, Vlahovic non segna dal 31 agosto e Di Maria si fa espellere per un fallo di reazione. Un disastro totale, mentre Palladino festeggia con una vittoria forse insperata la prima gara da allenatore in Serie A.

Rosso a Di Maria Il primo tempo bianconero è troppo brutto per essere vero. Saranno gli strascichi della Champions o la tensione accumulata in questi giorni, ma la Juventus ha perso le poche certezze che la accompagnavano e sotto il sole brianzolo rischia di squagliarsi come neve al sole. Ci prova Kostic, ma è davvero poco: Vlahovic viene murato sistematicamente dai difensori in rosso ed è sempre troppo solo; Di Maria sembra un corpo estraneo e finisce per essere espulso, causa fallo di reazione ai danni del navigato ex torinista Izzo; il centrocampo non brilla, in particolare McKennie e Miretti latitano. Il Monza di Palladino non ha tante armi, ma prende coraggio e un paio di volte con Ciurria prova anche a fare il solletico a Perin.